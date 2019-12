Brunori Sas: il cantautore cosentino sul palco del PalaPrometeo

Dario Brunori è pronto per Brunori Sas Tour 2020, in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia, per incontrare nuovamente il pubblico con la sua poesia, la leggerezza, l’autorevolezza musicale e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Appuntamento marchigiano al PalaPrometeo di Ancona per martedì 24 marzo alle ore 21.

Biglietti sul circuito TicketOne tribuna centrale numerata 46 euro, primo anello est-ovest numerato 40,25 euro – parterre in piedi 34,50 euro– secondo anello est-ovest non numerato 32,20 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 0871685020.

Venerdì 13 dicembre 2019 il cantautore cosentino Brunori Sas ha presentato il video di “Due come noi”, ultimo estratto della sua ultima canzone dell’album Cip. Il nuovo singolo per Brunori Sas è on line su tutte le piattaforme digitali e in radio e sta letteralmente spopolando. Prodotto da Taketo Gohara e Dario Brunori, fa parte del nuovo album in uscita per la Island Records, il 10 gennaio dopo quasi tre anni da ‘A casa tutto bene’.Maggiori informazioni sulla scaletta si avranno presto.