British pop night: George Michael, Duran Duran e gli altri per sostienere la ricerca

Al Parco Belvedere di Posatora sabato 21 luglio alle ore 21 al via la British Pop Night summer edition: un concerto di Simone Borghi and friend per sostenere la fondazione Iom. Durante la serata gli artisti eseguono le cove del celebri brani di George michael e degli Wham, Spandau Ballet, Duran duran, Rick Astley, Rod Stewart, John Lennon e Paul Mccartney.

La serata è ad ingresso libero.