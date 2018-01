Bridge in pista: le menti di tutte le età si sfidano in un torneo all'ultima mano

Torna per il terzo anno consecutivo il grande evento Bridge in pista. Al Palaindoor di via della Montagnola scenderanno in campo le menti di tutte le età e si confronteranno a tutti i livelli cimentandosi in questo gioco dalle origini antiche.

L'evento si svolge dalle 14.30 alle 20 e, per avere tutte le informazioni, è possibile contattare il referente Maurizio Marchionni 335212480 .