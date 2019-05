Bricks in Offagna: il gioco per costruire con creatività

Marche Brick arriva ad Offagna il 19 maggio: un piccolo gruppo di appassionati Lego arriva in città con lo scopo di promuovere opere e cultura dei famosissimi mattoncini su tutto il territorio marchigiano. Dal 2017 The Lego Group li ha riconosciuti come Recognized Lego User Group.

Si organizza presso la Sala Renzi, difronte alla Rocca, una sfida di velocità per chi riesce a costruire la torre più alta in un certo tempo, e altre figure o forme sempre con tempo limitato. L'evento ha inizio alle 10 fino alle 19.