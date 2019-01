Brecce Boyz in consolle: al Mood si balla con la festa trash

Sabato 12 gennaio al Mood Club al via il party con i deejay più trash della zona. Una festa diretta in consolle dai veterani Brecce Boyz (Disagio e Violet). La ricetta prevedere musica ribelle, tanti drink e divertimento scatenato per un appuntamento che ha inizio alle 23 fino al mattino ad ingresso libero.

Ingresso libero tutta la notte. Per informazioni: 3474960135 e 3401682512.