Brain Cosa ti dice la testa: al Nuovo Melograno in scena lo spettacolo "cerebrale"

Lo spettacolo di apertura della nuova stagione del Teatro Nuovo Melograno ritorna venerdì 4 e sabato 5 ottobre per la seconda settimana in cartellone: al via lo spettacolo "Brain Cosa ti dice la testa", spettacolo diretto e interpretato da Daniele Vocino e Cristian Strambolini.

L'appuntamento è per venerdì e sabato alle 21, e domenica alle 18. Brain_Cosa ti dice la testa è un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nei sentimenti di un ragazzo, Stefano, che si trova davanti ad un momento importante della sua vita. Il biglietto costa 15 euro intero e 12 ridotto. L'evento è patrocinato dal Comune di Senigallia. L'appuntamento con lo spettacolo, per iniziare, è per venerdì alle 21 al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia.