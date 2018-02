La bottega dei giocattoli: un mondo magico per bambini si apre allo Sperimentale

Danza, musica e spettacolo per i bambini dai 3 anni in avanti saranno protagonisti per un giorno: domenica 25 febbraio, alle ore 17, al teatro Sperimentale di Ancona la magia prende vita con lo spettacolo La bottega dei giocattoli. Gli spettatori si immergono in un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli.

Biglietto al prezzo di 5 euro (4,50 euro, ridotto Marche Teatro card).