Bosco degli elfi: i weekend delle feste sono all'insegna della magia

Un bosco magico nel cuore della città di Ancona farà vivere un Natale scintillante all'insegna della magia e dello stupore. Torna dal 1 dicembre il bosco degli elfi in piazza Pertini. Tra elfi e balocchi ci sarà la possibilità di tornare bambini e non mancherà la casetta con i giochi di Dadi e Mattoncini, per far divertire nsieme grandi e bambini e scegliere cosa mettere nella letterina.

Proseguendo nel bosco si possono incontrare la casetta delle Favole, dove vivono principesse e supereroi, mentre si possono ascoltare fantastiche storie. Per scaldare l'atmosfera si può passare dal Mastro cioccolataio che delizierà tutti con tante golosità. Non mancherà la casetta di Babbo Natale dove si può incontrare e imbucare la letterina per essere sicuri che arrivi al Polo Nord. Il bosco è presente tutti i sabati e le domeniche dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019, con le date speciali del 24 e 26 dicembre, per un Natele all'insegna delle emozioni.