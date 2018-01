Boom, il Nuovo Melograno celebra il giorno della memoria con lo spettacolo dedicato agli Yiddish

In occasione del giorno della memoria, il Teatro Nuovo Melograno propone un doppio appuntamento dedicato alla cultura Yiddish. Giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, alle ore 21, al teatro di via Botticelli andrà in scena lo spettacolo “Boom”, per la regia di Catia Urbinelli. Lo spettacolo racconta la paura di essere perseguitati e, giorno dopo giorno, di essere sottratti della dignità umana fa da sfondo alle storie di vita della comunità yiddish, caratterizzata da saldissimi legami spirituali e da un senso del destino che porta a volte a condividere lo stesso martirio tra umorismo e tristezza. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Contatto”, che ha lo scopo di avvicinare gli spettatori al teatro in una forma più diretta e più interattiva. L'intento è quello di abbattere la quarta parete restituendo al teatro la sua funzionalità sociale.



Il costo del biglietto è di 5 euro (in teatro sarà servita una tisana). I posti disponibili sono 40 ed è pertanto gradita la prenotazione al numero 3895450774. Si ricorda che l’accesso allo spettacolo è consentito solo ai soci del Nuovo Melograno. Per tesserarsi è possibile chiamare la segreteria del teatro al numero sopraindicato o accedere all'area registrazione del sito del teatro tramite il seguente link http://nuovomelograno.it/regis trazione/index.php. A salire sul palco saranno Cecilia Andreoli, Marco Maltempi, Silvia Manoni, Sara Piticchiani, Stefano Rispoli, Francesca Sciorra, Marco Violini, Roberto Carletti. Le coreografie sono di Monica Miniucchi; danzatori Valeria Forconi, Barbara Piroddu, Manuela Tricarico, Francesca Valletti, Daniele Vocino, Greta Gasparini, Natalia Casagrande.