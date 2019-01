Boom: lo spettacolo per celebrare le giornate della memoria

In occasione delle Giornate della Memoria, ritorna al Teatro Nuovo melograno torna lo spettacolo “Boom” per la regia di Catia Urbinelli e le coreografie di Monica Miniucchi, con nuove storie e nuovi personaggi. L’appuntamento è per sabato 26 gennaio, alle ore 21, e domenica 27 gennaio, alle ore 18 e alle ore 21.



Quando a un popolo si toglie la possibilità di divertirsi, si toglie la propria cultura e lo si ghettizza, lo si porta lentamente alla distruzione. “Boom”, in effetti, è uno spettacolo che procede per sottrazione dove tutto, inesorabilmente, viene a dissolversi e alla fine rimane solo morte. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Contatto”, che ha lo scopo di avvicinare gli spettatori al teatro in una forma più diretta e più interattiva. L’intento è quello di abbattere la quarta parete restituendo al teatro la sua funzionalità sociale. Saranno in scena Cecilia Andreoli, Marco Maltempi, Sara Piticchiani, Marco Violini. In teatro verrà servita una tazza di tè o una tisana. I posti disponibili sono 40 ed è gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nuovomelograno.it. Prenotazioni al numero 3895450774.