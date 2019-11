Bolidi e bollicine: l'evento per presentare la nuova auto

GIovedì 14 novembre alla concessionaria Opel Punto Auto viene presentata la nuova Opel Corsa.

Dalle 19.30 alle 23.00 in compagnia dei cocktail della Raval Family si può ammirare la nuova automobile, accompagnati dalla musica di deeejay Mario e dallo street food di Let’s mEat. Dai maxi-schermi, inoltre, si può seguire in diretta la puntata di X Factor Italia di cui Opel è official partner. L'evento è aperto a tutti.