Bobo Vieri deejay: in consolle il bomber principe della notte

Al Mia club di Porto Recanati approda Bobo Vieri in consolle. Al via lo show con protagonista uno tra i più grandi campioni del mondo calcistico in Italia. Vieri, dopo il ritiro, ha deciso di dedicarsi alla bella vita attirando a se gli occhi di milioni di persone con i tormentoni estivi sulle spiagge di Formentera.

L'evento ha inizio alle 23. Prezzi: donna 13 € con consumazione, uomo 15 € con consumazione. Dopo le 00.30: donna 15 € con consumazione e uomo 18 € con consumazione.