Bob Sinclar al Mia: la star della consolle accende il sabato notte

Il celebre deejay e producer francese Bob Sinclar ospite il 31 marzo al Mia club di Porto Recanati per un sabato scatenato. L'ingresso è di 13 euro (più 1.30 euro diritto di prevendita) per la donna e di 18 euro (più 1.50 euro diritto di prevendita) per l'uomo. Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets.

L'evento ha inizio alle 23. Biglietti alla cassa del locale entro mezzanotte e mezza: donna 13 euro con drink incluso, uomo 18 euro con drink incluso. Biglietti alla cassa del locale dopo le 00.30 interi per tutta la notte: donna 15 con drink, uomo 20 con drink.Tavoli a partire da 25 euro.