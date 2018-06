Blues and sorroundigs: il traffico di note accende la serata estiva

Al via giovedì 28 giugno al Bugigattolo Traffico in note. Il live delle ore 20 è della band Blues and sorroundigs: tre musicisti che già da tempo collaborano reciprocamente in diverse occasioni e che hanno voluto reincontrarsi per questo evento. Blues and sorrounding è un incrocio, è il crossroad di strade diverse che trovano un luogo comune di confluenza, il blues. Maurizio Matt, chitarrista e cantante attivo sulla scena blues nazionale da diversi anni, un disco all'attivo e diverse partecipazioni a importanti festival blues italiani; Marco Bellardinelli, pluristrumentista e cantante noto per la sua pluriennale presenza al basso nei Blues Messengers di Joe Galullo e infine Federico Lenci, straordinario sassofonista che vanta sul suo curriculum partecipazioni e collaborazioni di livello internazionale

L'evento è in collaborazione con la trattoria Da Clarice.