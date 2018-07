Domenica a Falconara va in scena la bellezza, al via Miss BluMare 2018

Che estate sarebbe senza Miss BluMare? L’undicesima edizione del concorso, organizzato dalla BC Events in collaborazione con l’Autonoleggio Alydama, prenderà il via domenica prossima 1 luglio dal ristorante Orange Beach di Falconara Marittima con inizio alle ore 20. La manifestazione, come al solito, si articolerà in varie tappe ed uscite con le ragazze che si esibiranno con abiti casual, in costume o da sera.

La finale si svolgerà ad Ancona nel mese di settembre. In palio due posti per la fase nazionale di Miss BluMare in programma a bordo della Msc Meraviglia dal 10 al 17 novembre. Sei una ragazza dai 16 ai 26 anni? Vuoi partecipare al concorso? Contatta la Bc Events sulla sua pagina Facebook o presentati il giorno dell'evento per essere tra le protagoniste della sfilata.