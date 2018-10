Festival delle birre artigianali al Mercato delle Erbe

La Cna, Slow Food e i commercianti delle Mercato delle Erbe, con il contributo della Camera di Commercio e il patrocinio del comune di Ancona, organizzano la 2° edizione di “In bocca al luppolo - Festival delle birre artigianali ed agricole”, che si terrà sabato 13 e domenica 14 ottobre con apertura stand dalle ore 17.

Un ritorno in grande stile, dopo il successo ottenuto dalla 1° edizione (oltre 2500 persone in due giorni) e dall’anteprima, svoltasi nell’ambito del Ti Ci Porto Festival nel luglio scorso (in cinque giorni, affluenza di circa 4000 persone). Segno che la birra, soprattutto se di qualità, fa sempre centro. Ed in centro torna, grazie alla Cna che fortemente ha voluto riproporre questo atteso festival al Mercato delle Erbe, una struttura ritenuta dall’associazione più che idonea ad ospitare eventi in grado di proporre qualità, gusto, attrazioni, intrattenimento.

L’apertura del Festival è fissata alle ore 17.00 di sabato 13 ottobre con proseguimento fino alle ore 1.00, si continua domenica con apertura alle ore 17.00 e chiusura alle ore 23.00. Otto i birrifici selezionati da Cna per l’occasione: Birrificio del Gomito (Agugliano), Birrificio il Gobbo (Camerano), Birrificio del Rio (Caldarola - MC), Birrificio Bach (Fabriano), Birrificio Millecento (Fabriano), Birrificio la Castellana (Serra S. Abbondio - PS), Birrificio 61100 (Pesaro), la Gallica (Senigallia). L’offerta gastronomica sarà poi completata dalle attività del Mercato, che per l’occasione terranno aperti i loro banconi.

Sono previste degustazioni, laboratori e mostre. Tra queste, “Sorsi di carta” (poster originali dell’800 del settore beverage), allestita in collaborazione con il Museo della Birra di Loro Piceno, il sito “Collezionando Birra” e La Tramite Srl di Milano. Sarà anche possibile divertirsi con i giochi del passato grazie al laboratorio “Ludobus – Legnogiocando”. Per sabato in programma due laboratori di degustazioni: “Birra&Formaggi” e “Birra&Moscioli”. Domenica, invece, si terrà il laboratorio di cucina con birra tenuto dallo chef Elis Marchetti (Osteria della Piazza).

“Speriamo di poter ripetere il successo dello scorso anno con una partecipazione numerosa di pubblico che valorizzi questa iniziativa dedicata ad un prodotto che vede le Marche in prima linea: la birra artigianale ed agricola”, auspica Andrea Cantori, segretario della Cna di Ancona, che sottolinea ancora l’importanza della scelta della location: “ Il Mercato delle Erbe è uno dei luoghi-contenitore più belli del centro di Ancona. Già da alcuni anni Cna sta lavorando per valorizzarlo ed attrarre l’attenzione che merita. Un lavoro certosino, portato avanti da un raggruppamento di nostri associati operanti nel Mercato delle Erbe che si è dotato di un logo comune proprio per caratterizzarsi in questa tipologia di iniziative”.