Birra gustando: a Castelferretti arriva il festival di birra artigianale

Dal 18 al 20 ottobre in piazza della Libertà, a Castelferretti, sbarca Birra Gustando, la kermesse dedicata alla birra artigianale che porterà nel paese dei Ferretti cinque birrifici del territorio: il birrificio Del Gomito di Agugliano, il birrificio Il Gobbo di Camerano, il birrificio Maltenano di Servigliano di Fermo, il birrificio Millecento di Fabriano, il birrificio Ibeer di Fabriano. La birra potrà essere abbinata alle specialità gastronomiche del food-truck ‘Black Sheep’ di Silvi Marina, che proporrà specialità abruzzesi come gli arrosticini, le polpette tipiche di pane e formaggio, panini con salsicce abruzzesi Dop.

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato in collaborazione con il Comune di Falconara e la Pro Loco Falconamare, è stata presentata nella mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre, dalla vicesindaco Yasmin Al Diry, da Luca Casagrande, responsabile territoriale di Confartigianato, da Gianluca Ughi titolare del Bar “Al Castello” in rappresentanza dei commercianti di Castelferretti e dalla Pro Loco Falconamare. L’inaugurazione degli stand è prevista per le 17 di venerdì 18 ottobre e anche sabato e domenica i gazebo dei birrifici resteranno aperti dalle 17 alle 24. Ai margini di piazza della Libertà sarà allestito uno spazio coperto, con panche e tavoli, dove i frequentatori potranno gustare le birre degli artigiani locali e cenare in piazza con le specialità abruzzesi. Ogni sera è prevista una band musicale di accompagnamento all’evento: venerdi suoneranno “I Paccasassi” band locale presso il bar “Al Castello”, sabato la serata sarà allietata dalla musica di una band maceratese “Mistrafunky” e infine domenica ancora una band di giovani del paese “Hawkesi”.