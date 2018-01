Biotestamento e ingegneria genetica: l'incontro per scoprire tutte le novità

Un evento sul biotestamento si tiene martedì 16 gennaio alla Mole. Ospiti d'eccezione saranno il professor Stefano Canestrari (Professore Ordinario di “Diritto Penale” all'Università di Bologna), il professor Massimiliano Marinelli (esperto bioeticista dell’Università Politecnica delle Marche) e l'arcivescovo di Ancona Monsignor Spina. Verranno trattati importanti e recenti novità sulla legge sul biotestamento, spaziando anche su su altri temi legati alla bioetica, come la “Medicina tecnologica” e “Ingegneria genetica” dal punto di vista scientifico, religioso e del diritto.



Le novità di Legge, le paure dei cittadini, la posizione della Chiesa e gli interventi del pubblico, per rendere quest'evento una bella occasione per mettere a confronto opinioni diverse e per fare chiarezza. L’ingresso è gratuito in una location come quella della sala Boxe.