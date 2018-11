La croce: arriva la proiezione del "testamento" di Billy Grahm

Il 15 dicembre al teatro Cesare Trau al via la proiezione del film La croce, di Billy Grahm. Dopo la proiezione del video, sarà offerto un piccolo aperitivo con spazio al dibattito.

Billy Grahm è stato un famoso predicatore battista americano, noto per le folle oceaniche che riuniva negli stadi e per le eccezionali doti di comunicatore. Nato e cresciuto in una fattoria nei pressi di Charlotte (Carolina del Nord), ha scelto di seguire Cristo durante una riunione di “risveglio” nella chiesa locale. Ha viaggiato in lungo e in largo nel mondo predicando in stadi colmi di persone nel rispetto di un’unica visione: annunciare l’amore di Cristo a tutti quelli che sarebbero stati disposti ad ascoltarlo. L'evento è gratuito e ha inizio alle 18.45.