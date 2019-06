Billy Corgan in concerto: sul palco il rock del frontman degli Smashing Pumpkins

Billy Corgan, cantante degli Smashing Pumpkins, sarà in concerto alla Mole il 30 giugno nell'ambito della tredicesima edizione dello Spilla Festival alla Mole Vanvitelliana. Il concerto ha inizio alle 21 nella corte e i biglietti sono ancora disponibili su Ticketone al prezzo unico di 46 euro.

Il frontman della storica band formata a Chicago nel 1988 ha vinto numerosi premi e Grammy Awards, venduto oltre 30 milioni di dischi e scritto successi indimenticabili come "Tonight, tonight", "Ava Adore" e "1979". Insieme a The Smashing Pumpkins, nel novembre scorso, Corgan ha pubblicato il nuovo disco "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No Future. No Sun", il primo album della band, che include tutti i membri fondatori, da 18 anni a questa parte.

La scaletta del tour