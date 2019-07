Torna il big hawaiian party all'Acquapazza. Il programma della festa

Il 5 agosto al via il Big hawaiian party con la band americana Los Lobos che anima la festa sul lungomare Mameli 178, allo stabilimento Acquapazza di Senigallia. In occasione del ventesimo Summer Jamboree la nottata sarà come sempre adrenalinica. Ecco il programma nel dettaglio: Ingresso Euro 15 euro e biglietti disponibili su CiaoTickets.

18.00 Apertura dei cancelli

18.00 – 19.30 DJ Tropicana Joe & Terry Elliott

19.30 – 20.30 DJ At’s Crazy Record Hop

20.30 – 21.30 I belli di Waikiki

21.30 – 22.30 DJ Big Papa Mac & Tropicana Joe

22.30 – 24.00 Los Lobos

00.00 – 01.00 DJ Ringo (Virgin Radio)

01.00 – 02.30 The Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella

02.30 – DJs all night long: Ringo, Tropicana Joe, Big Papa Mac, Terry Elliot, At’s Crazy Record Hop.