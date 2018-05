Big Air plaza session: acrobazie e lezioni per gli amanti dello skate

Skate, musica, arte e birra: tutto questo alla Big Air Lab plaza session. Sabato 26 maggio, dalle 16 alle 24, nello spazio Big Air, in via direttissima del Conero 54, si tiene l'incontro con appassionati e dilettanti della tavola. La musica è affidata a deejay Mata e, dalle 16 alle 18, si tengono le lezioni gratuite di skate per bambini dai 5 ai 12 anni.