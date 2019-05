Bicincittà: l'uguaglianza cammina su due ruote

Il 12 maggio parte da Piazza Roma l'iniziativa Bicincittà, in occasione della giornata nazionale della bicicletta. La manifestazione ciclistica si classifica come non competitiva su un percorso pianeggiante di circa 9 chilometri.

Si pedala per testimoniare che una diversa mobilità urbana può essere sostenibile, per affermare stili di vita attivi, per contribuire a sostenere l'Adisco, l'associazione delle donne donatrici del sangue del cordone ombelicale. L'evento ha inizio alle 9 e possono partecipare tutti con qualsiasi tipo di bici. Quota di iscrizione: 5 euro. Per informazioni è possibile contattare la Uisp di Ancona.