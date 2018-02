La biblioteca dei ragazzi compie due anni: tutto il programma delle iniziative per festeggiare

Buon compleanno biblioteca dei ragazzi. Al via una serie di iniziativa dal 19 al 23 febbraio fissate alle ore 17 per festeggiare il secondo anno di questo luogo di cultura e animazione per bambini.

Il programma: si incomincia lunedì 19 con il Teatro del Canguro: “Pescatori di Storione”, letture animate divertenti. Martedì 20 ci sarà lo speciale Nati per Leggere, a cura dei Volontari NpL e della lettrice Patrizia Giardini. Mercoledì 21 è dedicato ad un appuntamento molto significativo: il laboratorio gioco sulla legalità “Ho il diritto di...”, a cura di Diana Sturbini. Due laboratori legati al tema dell'arte e della creatività concluderanno la settimana: giovedì 22 sarà la volta di “La pop art spiegata ai bambini” condotto da Giuliana Rotondi e venerdì 23 febbraio sarà Eleonora Primavera a proporre un mix creativo di letture animate e di attività “munariane” dal titolo “Buchi da dove nascono le idee”.

Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgeranno presso la Biblioteca Ragazzi in Via Bernabei 30-32 previa prenotazione telefonica allo 071 2225022.