BiAnconatale 2019: tutti i costi e le info su parcheggi, trenini e navette

Due trenini a cura di M&P Parcheggi e Comune di Ancona, addobbati a tema natalizio, effettueranno il servizio navetta. Un trenino collegherà i parcheggi al centro della città. L’altro trenino collegherà, nei fine settimana, corso Amendola al centro. Dal 23 novembre, quando ci sarà l'inaugurazione del BiAnconatale, al 6 gennaio (tranne il giorno di Natale e quello di Capodanno) un trenino, tutti i giorni dalle 16 alle 20, collegherà i parcheggi al centro città con tragitto parcheggio degli Archi, piazza Roma, piazza Stamira, piazza Cavour; l’altro, nei fine settimana dalle 16 alle 20, collegherà corso Amendola al centro (servizio gratuito).

Parcheggi

Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I° gratis tutte le domeniche del periodo natalizio, cioè 24 Novembre, 1-8-15-22 Dicembre, 5 Gennaio e Lunedì 6 Gennaio, dalle 10 alle 21 con il 30% di sconto sulle “strisce blu” dall’8 al 25 dicembre se si paga con le app dei parcheggi My Cicero, Easy Park, Pay byphone. Trenino-Navetta Natalizio gratis.

Christmas bus

Anche per il Natale 2019 è prevista una serie di servizi per agevolare l’afflusso in centro di anconetani e visitatori durante le feste. Trasporti bus navetta con linea circolare sulla tratta piazza Ugo Bassi-piazza Cavour, con capolinea in piazza Ugo Bassi, a servizio dei centri commerciali naturali del Piano San Lazzaro e del centro e transito per i parcheggi in struttura Archi, Traiano e Cialdini. IL PROGRAMMA. Venerdì 29/11, 6/12, 13/12, 20/12/2019 e 3/1/2020, 23 corse giornaliere gratuite per l’utenza, con frequenza di 15 minuti a partire dalle ore 16 e sino alle ore 21,30; nei prefestivi e festivi del 23/11, 24/11, 30/11, 1/12, 7/12, 8/12, 14/12, 15/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12/2019, 4/1, 5/1 e 6/1/2020, 45 corse giornaliere gratuite per l’utenza, pari a 315 vetture per km/giorno, a partire dalle ore 10,30 sino alle ore 21,30. Bus navetta con linea circolare sulla tratta tra il parcheggio degli Archi e piazza Cavour, a valere nella fascia oraria pomeridiana tra le ore 16:30 e le ore 21:30 dei giorni 23/11, 24/11, 29/11, 30/11, 1/12, 6/12, 7/12, 8/12, 13/12, 14/12, 15/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12/2019 e 3/1, 4/1, 5/1, 6/1/2020, con frequenza di 20 minuti per 16 corse giornaliere gratuite per l’utenza e 80 vetture x km/giorno. Bus navetta per la tratta tra il parcheggio via Ranieri, il parcheggio scambiatore di Tavernelle-S. Giacomo della Marca e piazza Cavour, con percorrenza lungo l’asse Nord-sud, a supporto delle iniziative natalizie nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre 2019, per 16 corse giornaliere gratuite per l’utenza, da effettuarsi dalle ore 16,30 alle ore 21,30.

La sosta

Aperture straordinarie dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini ed ex-Umberto I, dalle ore 10 alle ore 21, nelle giornate festive del 24 novembre, 1, 8, 15, 22 dicembre 2019, 5 e 6 gennaio 2020 con tariffa di sosta gratuita per gli utenti. Scontistica sulle tariffe di sosta au strada pagata con app su cellulare, trenino turistico da/per il parcheggio Archi ed azioni di promozione dei parcheggi in struttura.