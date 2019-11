BiANCONAtale: tornano le luci, l'albero e l'attesa ruota. Ecco prezzi e dettagli

Sabato 23 novembre arriva in città il BiANCONAtale: la città dorica si illumina con l'accensione delle luminarie e con il grande albero di Natale in piazza Roma, e ancora la ruota panoramica e la pista di pattinaggio in piazza Cavour.

Un'atmosfera da vivere con le 15mila luci a led e 259mila evoluzioni di colori. Ecco che la ruota panoramica tornerà in piazza Cavour dove resterà per due mesi, fino alla fine del periodo dei saldi invernali.Dai suoi 40 metri di altezza sarà di nuovo possibile ammirare la piazza, la statua di Cavour e il mercatino di Natale con le tipiche casette di legno. Per tutti i fan della ruota, anche quest'anno i prezzi restano invariati con ticket da 5 euro e ridotto da 4 euro.