Bianco Natale: concerto e circo contemporaneo per la cerimonia d'accensione

Sabato 24 novembre lo spirito natalizio ad Ancona diventa protagonista con l'accensione del grande albero di Natale in Piazza Roma. Tra luci, colori e profumi prende il via il momento più speciale dell'anno che la città di Ancona ha deciso di celebrare con un evento unico.

La serata sarà presentata da Maurizio Socci e vedrà la partecipazione della cantante e attrice Roberta Faccani che per l'occasione si esibirà in un grande concerto per la sua città natale, a seguire la spettacolare performance di danza aerea Visionaria. Si accenderanno anche la pista di pattinaggio, il Christmas Village e i mercatini con tante prelibatezze e manufatti ideali da regalare. La manifestazione ha inizio alle ore 18 in piazza Roma.