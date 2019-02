“Beware of Rock”: al via la rassegna di tre concerti

I hate my village ovvero Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Alberto Ferrari e Marco Fasolo, apre sabato 23 febbraio “Beware of Rock” rassegna di tre concerti al Teatro Alfieri di Montemarciano promossa da Comune e AMAT con il contributo con Regione Marche e Mibac e con la collaborazione del Loop Live Club nell’ambito del festival Klang. Altri suoni, altri spazi e con le associazioni Sound Park e Cantamonte, con il contributo di Rieco Spa e sponsor tecnico Tenuta Villa Colle Sereno.

Per la prima volta nelle Marche, I hate my village è il nuovissimo progetto della superband formata da quattro grandissimi protagonisti della scena rock nazionale: Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, chitarrista fra i più raffinati del panorama italiano), il batterista Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), il cantante Alberto Ferrari (fondatore dei Verdena) e il multistrumentista Marco Fasolo (Jennifer Gentle) si sono uniti in un progetto senza frontiere. Il sound che propongono – frutto del mix tra melodie e ritmi dalla Madre Africa e timbriche occidentali rock-blues – è originalissimo e l’esibizione live, in virtù anche delle straordinarie capacità tecniche e performative dei quattro sul palco, promette di essere veramente indimenticabile. “Beware of Rock” prosegue sabato 23 marzo con i Massimo Volume e domenica 14 aprile con l’appuntamento Parole & Musica con Cristiano Godano, cantante e chitarrista leadear dei Marlene Kuntz. I concerti saranno aperti e seguiti da un pre & after party, in cui si potrà ascoltare bere e mangiare nel foyer del Teatro con la collaborazione dei locali Zabumba Bar Osteria, Jack Rabbit e Farina e Amore.