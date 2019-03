Beware of rock: prosegue la kermesse con i Massimo Volume

Beware of Rock prosegue, sabato 23 marzo a Montemarciano con i Massimo Volume, vera e propria colonna della musica rock italiana, che presentano dal vivo – per la prima volta in tournée nei teatri – il loro settimo disco “Il nuotatore”. Beware of Rock è promossa da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e Mibac e con la collaborazione del Loop Live Club nell’ambito del festival Klang. Altri suoni, altri spazi e con le associazioni Sound Park e Cantamonte, con il contributo di Rieco Spa e sponsor tecnico Tenuta Villa Colle Sereno.

A sei anni di distanza da “Aspettando i barbari” i Massimo Volume sono tornati con un nuovo album, il primo realizzato "in trio" dal nucleo storico della band (Egle Sommacal, Emidio Clementi, Vittoria Burattini). Si sono formati nel 1991 a Bologna e hanno all’attivo sei dischi. Nel 2008 per il Museo del cinema di Torino hanno musicato il film La caduta di casa Usher di Jean Epstein e hanno portato il progetto anche in tour. Per informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, Comune di Montemarciano 071 9163327.