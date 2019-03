Betty Parisini, lo spettacolo in suo onore per beneficenza

Venerdì 22 marzo al teatro Sperimentale di Ancona alle ore 20,45 al via lo spettacolo di beneficenza per Betty Parisini, insegnate scomparsa un anno fa. Gli ex allievi ed amici di Betty, hanno voluto celebrare la sua genialità con uno spettacolo che ricordi le sue capacità di insegnare, comunicare con entusiasmo e professionalità e di comprendere le paure dei suoi allievi e liberarle per farne emergere i talenti.

Lo spettacolo si svilupperà attraverso le rappresentazioni delle esperienze dei suoi allievi ed amici con letture, video, recitazione, coro, danza e canto. L’incasso della serata e le donazioni sono finalizzate a raccogliere i fondi per il “premio intitolato a Betty Parisini per il Teatro dei Ragazzi”. Il premio verrà assegnato alla rappresentazione teatrale che aderirà maggiormente allo spirito delle sue idee e verrà selezionata in una rassegna di Teatro Ragazzi presentata prossimamente ad Ancona. Biglietto: 8 euro.