Bethel: spettacolo a base di musica, mimo e tanto amore

Concerto gospel, mimi, animazione e molto altro: al via domenica 25 febbraio al teatro Cesare Trau di Ancona, in via Scrima 90, lo spettacolo "For it is in the giving that we receive (è nel dare che riceviamo)". Il titolo, tratto da una citazione di San Francesco d'Assisi vuol trasmettere un messaggio d'amore e di gioia di vivere. L'iniziativa è a cura dell'associazione di promozione sociale Bethel Italia.

L' ingresso è gratuito.