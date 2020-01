Bestie Rare: la società calabra a teatro

A Senigallia la stagione di prosa del Teatro Nuovo Melograno prosegue con Bestie Rare, semi-dramma in lingua calabra scritto e interpretato da Angelo Colosimo con la regia di Roberto Turchetta. Lo spettacolo è stato selezionato al Torino Fringe Festival 2019. L'appuntamento è sabato 1 febbraio, alle ore 21, e domenica 2 febbraio, alle ore 18. Il monologo racconta la storia di un bambino che si trova catapultato in una situazione paradossale. Da una semplice marachella dai risvolti tragicomici, emerge un substrato culturale cinico e spietato di un piccolo paese della Calabria, pronto a giudicare e condannare senza remore, anche se l'imputato del tribunale popolare è poco più di un bambino. Quello che all'inizio può sembrare un semplice gioco pericoloso da ragazzini, fatto per ammazzare il tempo, si rivelerà un gesto calcolato di vendetta. Una vendetta dovuta a soprusi, stupri e storie di pedofilia consumate da un prete, uomo apparentemente virtuoso e rispettato dalla comunità. Per informazioni consultare il sito www.nuovomelograno.it. Prenotazioni al numero 3895450774. L'evento è patrocinato dal Comune di Senigallia.