Best year yet: il corso di leadership per migliorare la vita

Il 13 gennaio il corso di leadership prende il via ad Ancona, Scopri il sistema per pianificare al meglio il nuovo anno e come evitare di mandare all'aria i cosiddetti buoni propositi. Con 99 euro si può accedere alla lezione nella quale il direttore della Roberto Re Leadership School di Ancona guiderà i presenti verso la pianificazione e il miglioramento della quotidianità.

Attraverso dei video con Roberto Re e la spiegazione del direttore si può creare un vero e proprio piano d'azione chiaro ed efficace attraverso il quale verranno delineate nuove linee guida, credenze, focus e obiettivi per ogni ruolo della vita.

La location precisa viene comunicata via sms o telefonicamente al momento della prenotazione. Per info 340/1474780 o scrivi una mail a claudiasoppelsa@libero.it.