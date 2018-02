Il berretto a sonagli: l'opera di Pirandello sul palco con la compagnia Opora

Il Berretto a sonagli di Pirandello viene riproposto sul palco il 29 aprile dalla compagnia teatrale Opora al teatro Cesare Traù, in via Scrima. La commedia, “A birritta cu' i ciancianeddi” venne scritta nell'agosto 1916 in lingua siciliana e la versione in Italiano “Il berretto a sonagli” fu terminata nel 1918.



L'evento ha il prezzo di 5 euro e ha inizio alle ore 17.