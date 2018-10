Roberto Benigni: doppia data per ascoltare i canti del Sommo Poeta

“Io dico, seguitando…” così, con la declamazione dell’VIII Canto dell’Inferno della Divina Commedia, Roberto Benigni tornerà nelle Marche dando seguito alle giornate di studio sulle sue letture del poema allegorico di Dante, iniziate con il Convegno del 2015 ad Apiro. In questa occasione saranno i Comuni di Apiro e Jesi, presso i rispettivi teatri, ad ospitare i prossimi 6 e 7 Ottobre, il Convegno Internazionale di Studi “Letture dell’Inferno di Roberto Benigni”, a cui parteciperanno letterati da varie università italiane e straniere (inglesi, belghe, olandesi, irlandesi, francesi, tedesche, austriache, spagnole e statunitensi). I Canti del poema dantesco saranno approfonditi ed analizzati attraverso un programma che vedrà, a coronamento di entrambe le giornate di lavori, lo stesso Benigni protagonista dell’interpretazione del Canto VIII (quello degli iracondi e accidiosi) ad Apiro, e del Canto XXVI (quello dei consiglieri fraudolenti detto anche “Canto di Ulisse”) a Jesi. Ecco il programma:

Apiro, Teatro “G. Mestica” Sabato 6 ottobre. Ore 14,30 Saluti delle Autorità presenti. Moderatore Pasquale Guaragnella (Università di Bari).

ore 15 Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena), Canto I

ore 15,30 Peter Kuon (Università di Salisburgo), Canto III

ore 16 Franziska Meier (Università di Göttingen), Canto VII

ore 16,30 Andrea Robiglio (K.U. Leuven), Canto X

ore 17 Giulia Fasano (Università di Salamanca), Canto XV

ore 17,30 Daragh O’Connell (University College, Cork), Canto XVIII

ore 18 Corinna Salvadori Lonergan (Trinity College, Dublino), Canto XXXIII

ore 18,30 Carlo Ossola (Collège de France, Parigi), Benigna mente presente

ore 19,30 ROBERTO BENIGNI, Canto VIII

Jesi, Teatro “G.B. Pergolesi”. Domenica 7 ottobre ore 14,30 Saluti delle Autorità presenti moderatore Alfredo Luzi (Università di Macerata).

ore 15 François Livi (Università di Paris IV Sorbonne), Dante e la teologia

ore 15,30 Rino Caputo (Università di Roma “Tor Vergata”), Canto V

ore 16 Lia Fava Guzzetta (LUMSA di Roma) e Maria Luisi (LUMSA di Roma), Canto XIII

ore 16,30 Michela Mastrodonato (Giornalista e Dottore di Ricerca La Sorbona) Canto XVII

ore 17 Giulio Ferroni (Università La Sapienza Roma), Canto XXVII

ore 17,30 Stefano Jossa (Royal Holloway University of London), Canto XXX

ore 18 Carmen van den Bergh (Università di Leida), Canto XXXIV

ore 18,30 Lino Pertile (Harvard University), Canto XXVI

ore 20,30 ROBERTO BENIGNI, Canto XXVI



L’iscrizione al Convegno (a una o ad entrambe le giornate) è gratuita e comprende il diritto di prelazione per assistere alla performance di Roberto Benigni di Apiro e/o di Jesi. La scheda di adesione, scaricabile dal 15 settembre dal sito http://turismo.comune.apiro.mc.it/ va compilata e inviata via mail a eventiapiro@gmail.com entro e non oltre il 25 settembre (max 2 persone a prenotazione/account). Le adesioni saranno confermate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti disponibili. Info regolamento 328 9306060 / 347 6780171 Da mercoledì 3 ottobre sarà possibile ritirare presso la biglietteria del Teatro Pergolesi il biglietto con assegnazione del posto (€ 1 cad.) per assistere in Teatro alla sola performance di Roberto Benigni delle ore 20.30 (max 2 biglietti a persona; fino ad esaurimento posti disponibili). Info 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com