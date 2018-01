Bella addormentata: la favola in versione contemporanea rivive sul palco delle Muse

La Stagione di Danza 2017/18 di Ancona a cura di Marche teatro prosegue al Teatro delle Muse sabato 27 gennaio alle ore 20.45 con Bella Addormentata del Balletto di Toscana Junior. Attraverso una chiave di lettura calata nella realtà contemporanea, la Compagnia ci propone un’interpretazione originale di una delle più famose favole della letteratura mondiale. Lo spettacolo è una prima regionale. Bella Addormentata è una nuova produzione per 16 danzatori, musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, drammaturgia e coreografia di Diego Tortelli, luci Carlo Celli, costumi Santi Rinciari, corpo di ballo e solisti di Balletto di Toscana Junior diretto da Cristina Bozzolini.

"Bella addormentata" di Diego Tortelli è una nuova creazione, è quello spazio bianco, ma allo stesso tempo oscuro in cui l’uomo cela i suoi sogni e desideri. A differenza della favola originale di Perrault o del celebre balletto omonimo di Petipa, qui il divario tra bene e male, chiaro e oscuro non esiste veramente, poiché qualsiasi uomo nasconde in sé sia la presenza che l’assenza di luce e soprattutto una molteplice graduazione di ombre. Rappresenta una poesia non ancora scritta nel cuore dell’uomo, solo risvegliandola aprirà i suoi occhi e gli permetterà di osservare il mondo: una metropoli monocromatica come le pagine di un libro ancora da scrivere.

I biglietti: 15 euro galleria 1, 20 euro platea.