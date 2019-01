Befane volanti: all'aeroclub con paracadutisti e jet

Torna la manifestazione delle “befane volanti” all’Aero club di Ancona. La manifestazione si terrà il 6 gennaio all'interno dell’Aeroporto Internazionale di Ancona Falconara, Aeroporto delle Marche. Poiché come noto per motivi di sicurezza l’accesso in aeroporto è sottoposto a controllo, diamo di seguito alcune istruzioni utili per raggiungere la sede della manifestazione. Il parcheggio è previsto nel parcheggio a raso, antistante l’aerostazione o nel parcheggio multipiano, a fianco l’aerostazione. Nella zona della manifestazione sarà possibile cambiare il biglietto ritirato entrando al parcheggio con un biglietto per l’uscita, al costo standard di 2€, di cui 1€ andrà alla società di gestione ed 1€ andrà in beneficenza. Ricordarsi quindi di portare con se il biglietto ritirato al momento dell’ingresso al parcheggio

L’accesso all'aeroporto avverrà dal padiglione partenze dell’aerostazione, attraverso il varco passeggeri. Ci sarà il controllo al metal detector a alla macchina radiogena per borse, oggetti metallici, telefoni. Si consiglia di non portare con se oggetti pericolosi che non potranno essere fatti entrare, come utensili metallici, coltelli, liquidi in quantità superiore a 100ml. La bottiglietta d’acqua ad esempio, non può essere portata. Si potrà eventualmente acquistare all'interno. Una volta entrati tramite l’autobus usato normalmente per accompagnare i passeggeri agli aerei, si raggiungerà la zona della manifestazione. Il varco sarà aperto dalle ore 9:30 fino alle 11:00. La manifestazione si terrà nel piazzale dell’Aero Club. Ci saranno attrazioni per i bimbi, cioccolata calda, dolci tipici. Nell'attesa si potrà assistere ad un lancio di paracadutisti ed un passaggio di velivoli jet della pattuglia acrobatica Baltic Bees, L39 Albatros. Verso le 11:30-12:00 al via l’arrivo delle befane dal cielo che poi distribuiranno doni ai bambini.