Le befane di Miss Conero: al Salesi il fascino della beneficenza

Domenica 6 gennaio dalle 15:30 in occasione dell'Epifania, le ragazze protagoniste del ormai noto concorso di bellezza, si travestiranno da befane per consegnare i doni ai bambini ricoverati all'ospedale Pediatrico del capoluogo.

beneficenza all'Associazione Patronesse del Salesi che da sempre si occupa dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico. AnkonGrafica, agenzia organizzatrice del concorso di bellezza, tramite il suo titolare Alessandro Nicoletti, rende nota anche la possibilità di acquistare i calendari 2019 di Miss Conero Fashion tramite le pagine Facebook: "Miss Conero Fashion" , "Ankon Grafica" e sul sito www.missconero.com . L'offerta minima per l'acquisto del calendario è di 5€ e tutto il ricavato andrà in