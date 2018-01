Che fine ha fatto la befana? L'evento al buio per famiglie e bambini

Sabato 6 gennaio, alle ore 21.30, in occasione dell'epifania alla Pinacoteca Civica prende il via l'evento "Notte al Museo - Che fine ha fatto la Befana?". La signora a bordo della scopa volante si ricorderà di passare al Museo dopo la lunga nottata in giro per il mondo, per vivere un'esperienza unica e suggestiva.

L'evento è adatto alle famiglie con bambini e si svolge al buio. É sconsigliata la partecipazione in caso di aclufobia. Ingresso Via Pizzecolli. Quota di adesione: € 8,00 (la quota comprende il biglietto di ingresso e il servizio di intrattenimento); per minori di 14 anni euro 5,00; gratuito per bambini di età inferiore ai 3 anni. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com.