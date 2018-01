Il 6 gennaio arriva la befana in Piazza Roma a bordo della sua scopa volante. L'appuntamento è alle ore 17 insieme a giocolieri, animatori e trampolieri che incanteranno la folla con i loro giochi di luce.

Un'ondata di magia e divertimento arriva in centro per accompagnare tutti i bambini in un pomeriggio all'insegna del divertimento.