Befana sotto l'albero: la Piazza si accende con lo spettacolo di magia

Si chiude il Natale sotto l'albero con la grande festa dedicata all'Epifania domenica 6 gennaio. Alle ore 17 prende il via in Piazza Roma lo spettacolo di musica, canto e magia condotta dal giornalista Maurizio Socci.

Per parcheggiare il comune ricorda che i parcheggi Traiano, Cialdini, Umberto I° e Archi saranno aperti regolarmente anche domenica 6 gennaio, gratuitamente, ad eccezione di quello degli Archi.