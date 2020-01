In Piazza Roma il 6 gennaio alle 18 prendono il via in città i festeggiamenti dedicati all'Epifania. “Arriva la Befana sotto l'albero” vede la partecipazione della Befana, del Mago Baldo, musica, animazione e doni per tutti i bambini offerti da Dadi e Mattoncini.

Presenterà la serata il giornalista Maurizio Socci.