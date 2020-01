La befana arriva al Bosco degli Elfi

Torna ad Ancona il 5 gennaio il bosco degli Elfi e quello delle Meraviglie: principi e principesse delle fiabe insieme ai Supereroi saranno ospiti al Bosco degli Elfi per intrattenere grandi e piccini. Sarà inoltre possibile fare foto in loro compagnia nel photo-set appositamente allestito. Elfi ed Elfe, indaffarati nella preparazione delle calze, animeranno il Bosco ed ogni bimbo potrà aiutarli per poi recarsi all’Ufficio Postale della Befana dove potrà realizzare la propria letterina. Lettura delle fiabe a cura di Fondazione Salesi.

Il 6 gennaio, invece, in Piazza Pertini dalle ore 15.30 alle ore 19.30 arriva la Befana al bosco degli Elfi. Anche la simpatica vecchina visiterà il Bosco degli Elfi per salutare tutti i bambini e raccogliere le loro letterine piene di sogni e speranze.