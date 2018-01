Befana Artigiana: calze, dolciumi e marionette per la festa dei bambini

La Befana Artigiana della Confartigianato è pronta a consegnare in dono ai bambini calze e dolciumi. La manifestazione della Confartigianato, giunta alla sua 34° edizione, si svolgerà come da tradizione il 6 gennaio. Quest’anno l’appuntamento si terrà ad Ancona presso il Centro Direzionale della Confartigianato in via Fioretti 2/a dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; alla manifestazione sono attesi bambini e famiglie dalle province di Ancona e di Pesaro e Urbino. Ogni anno la Befana Artigiana è il primo degli appuntamenti organizzati in casa Confartigianato e rappresenta una importante occasione per sensibilizzare i più piccoli alla cultura del fare, ai mestieri artigiani, alla manualità. Saranno allestiti laboratori didattici dove i bambini potranno ammirare i maestri artigiani al lavoro e sotto la loro guida apprendere l’utilizzo di strumenti e cimentarsi da protagonisti nella creazione di giochi e piccoli manufatti.

Grazie alla collaborazione con “Dadi e Mattoncini” ci sarà anche uno spazio in cui i bambini potranno divertirsi e imparare all’interno del laboratorio di robotica. Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento, animazioni ed inoltre gli spettacoli di marionette con il Teatrino Pellido’, la possibilità di realizzazione pon pon con la guida delle maestre artigiane di Hakuna Matata di Ancona. Quindi si terrà la consegna della calza regalo contenente speciali sorprese per i bambini. Informazioni e prenotazioni della calza ( entro le ore 12 del 5 gennaio) presso tutte le sedi Confartigianato.