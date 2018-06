Deejay X-Mastersa, arriva il primo campionato di beach rugby per sordi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La VII edizione dei DEEJAY Xmasters ospiterà il primo, storico campionato di Beach Rugby riservato ad atleti sordi. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, Federazione Sport Sordi Italia, i veri protagonisti sulla spiaggia di Senigallia. Tre le squadre al via, Royal Lions Fabriano, SSS Siena e ASD Ciociaria, che si contenderanno questo primo, inedito titolo nazionale. Le regole sono semplici! Si gioca in 5 contro 5, scalzi su un campo di sabbia lungo 31 metri e largo 25. Stessi placcaggi del rugby tradizionale, niente mischie e rimesse laterali. Si va avanti per due tempi da 5 minuti con l’obiettivo di vincere ed ovviamente divertirsi! Il Beach Rugby è da sempre una componente molto importante dei DEEJAY Xmasters.

Per il sesto anno consecutivo la LIBR (Lega Italiana Beach Rugby) in collaborazione con Sena Rugby Senigallia, porterà i suoi Campioni sulla Spiaggia di Velluto per quello che è a tutti gli effetti uno degli spettacoli sportivi più graditi dal pubblico partecipante. Si svolgerà tutto il secondo weekend di manifestazione, il 21 e 22 luglio. Per sabato è prevista la competizione maschile, con 10 squadre al via tra le quali gli Abnormals, franchigia composta dalla Nazionale Italiana Sordi e da alcuni atleti udenti. La giornata di domenica sarà invece riservata, come detto, al Campionato Italiano della FSSI oltre che ad un triangolare femminile e alle attività per i giovanissimi.

