BBQ Porco del Conero: torna la festa per il primo maggio

Il BBQ Porco del Conero torna alle Cantine Moroder il primo maggio con un altro appuntamento di musica e buon cibo. La partecipazione è gratuita in un ambiente con piste da ballo, tavolini, o intorno prati dove distendersi per vivere la scampagnata fuori porta col cibo servito alla festa. Per i posteggi, c’è il servizio navetta continuo e gratuito dal parcheggio dello stadio del Conero. Il BBQ unisce le atmosfere campagnole e marchigiane ad una visione europea del party, con sound elettronici, e reggae. La proposta musicale è di quelle travolgenti, coi ragazzi di roBOT Festival, famosi a Bologna per le loro esibizioni al Link.

L'evento è aperto a tutti dalle dodici fino a mezzanotte.