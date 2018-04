BBQ Porco del Conero: grigliate, musica e relax per festeggiare il 25 aprile

Per il sesto anno consecutivo torna con la primavera il BBQ Porco del Conero, la festa fatta di musica, grigliate e street food per tutti i gusti nella splendida cornice delle Cantine Moroder & Agriturismo Aiòn, fra vigneti, colline e azzurro del mare nel Parco del Conero. Sono tre gli appuntamenti organizzati quest’anno dalla Raval Family di Ancona, quelli tradizionali del 25 Aprile e del 1^ Maggio, a cui si aggiunge l’evento del 2 Giugno, sulla scia del successo delle scorse edizioni che hanno richiamato miglia di persone da tutte le Marche e non solo. Tanto da rendere questa festa l’evento più seguito, ed imitato, del territorio. La Raval Family, oltre a gestire i locali Raval e Ravaletto di Piazza del Plebiscito di Ancona, è impegnata nell’organizzazione dell’Ancona Street Food Festival e di tanti altri eventi.

Si inizia a mezzogiorno e si continua fino a mezzanotte. La partecipazione è gratuita in un ambiente con piste da ballo, tavolini, o intorno prati dove distendersi per vivere la scampagnata fuori porta col cibo servito alla festa. Per i posteggi, c’è il servizio navetta continuo e gratuito dal parcheggio dello stadio del Conero. Il BBQ unisce le atmosfere campagnole e marchigiane ad una visione europea del party, con sound elettronici, reggae, socializzazione. Il 25 Aprile alle Cantine Moroder si parte dal cibo di qualità e prodotti del territorio. Una grande grigliata troneggia al centro della festa con intorno altre proposte, come il punto AIA con pizza al forno a legna e piatti misti vegetariani e non; il “punto fritto” di Chicco d’oliva Velenosi e, novità, il Furgoncino, all’insegna del cibo da strada. Il tutto annaffiato dal vino delle Cantine Moroder e dai cocktail del Raval. Per il caffè c’è “BellaKup”, un corner bar a forma di grande caffettiera, con gli amari della Distilleria Varnelli.

Non manca neppure la musica alla festa: le piste da ballo sono due e si suona principalmente elettronica con i REDD (Raval Electronic Dance Department). Le giornate sono accompagnate dal servizio di volontari della Protezione civile e dei vigili del fuoco, per un divertimento all’insegna della tranquillità per giovani e famiglie. La raccolta della plastica è organizzata col Punto riciclo, per mantenere pulito l’ambiente.