Banksy: in mostra le opere del misterioso street artist

Uno dei più grandi artisti dei nostri tempi, il più misterioso e affascinante writer inglese, Banksy, sarà in mostra ad Osimo dal 28 marzo al 7 luglio a Palazzo Campana. Il progetto espositivo consiste in una selezione delle migliori immagini prodotte da Banksy e divenute iconiche in tutto il mondo.

Le opere sono quelle esposte nella mostra dedicata alla street art a Firenze e le immagini forti e contradditorie delle metropoli moderne sono protagoniste di questa esposizione da non perdere.