Banchina quattro: la nuova formula tra cibo, deejay e ottimi cocktail

Nasce ad Ancona, al Porto Antico, uno spazio temporaneo per l’innovazione sociale e la rigenerazione urbana con musica, food & drink di qualità. Aperto tutti i giorni dalle 18.00 per la regia della Raval Family in collaborazione con SoulFish insieme in un Container Village. L'inaugurazione è prevista martedì 21 luglio alle 18,00.

Su una superficie di duemila metri quadrati di proprietà del demanio marittimo, nasce un villaggio che tramite la modifica e la rigenerazione di container portuali - resi idonei alle esigenze della somministrazione di bevande e alimenti - andrà a servizio della città, dei turisti e di tutta la comunità legata alle attività portuali. I drink, i vini, le birre, ma soprattutto i cocktails e gli specials di casa Raval, lo storico locale di Piazza del Plebiscito che da più di un decennio tiene vivo il tessuto sociale del centro di Ancona. Il container del buon cibo è affidato a Soulfish. Una proposta nuova nella forma, nello stile e nel sapore che nasce dal mare. Snappy Burger a volontà con tonno, salmone e mantecato di baccalà e altre specialità tutte da gustare come i nuggets di baccalà.

Nel contempo deejay e producers si esibiranno in un contesto d’ascolto dall'orario dell'aperitivo e accompagneranno il sole fino al tramonto e nel dopo cena.