Anche il gran ballo fine '800 per il Natale in città

Presso la Civica Pinacoteca di Ancona “F. Podesti”, sabato 15 e domenica 16 dicembre alle ore 16,00 un evento davvero speciale: “Natale in Casa Bosdari” che si propone come una vera e propria immersione nel passato. Si tratta di un percorso realizzato con giochi di società, canti natalizi, danze storiche e con il classico scambio dei doni sotto l'albero. Il tutto accompagnato da figuranti in abiti d'epoca. Due giornate per rivivere insieme brani di vita quotidiana dell'Ottocento nelle splendide sale di Palazzo Bosdari, sede prestigiosa della Pinacoteca Civica "F. Podesti" di Ancona riaperta al pubblico nella sua rinnovata veste il 9 giugno del 2016. Le scene teatralizzate allestite nelle sale, grazie alle quali potremmo respirare le atmosfere evocative ottocentesche, sono curate nei minimi dettagli grazie anche all'ausilio di oggettistica d'epoca, così da far rivivere al visitatore il periodo d'oro della nobilità del Palazzo.

Non mancheranno le storie di alcuni dei più importanti dipinti della Pinacoteca grazie ai racconti di una guida museale in costume d'epoca, che accompagnerà il pubblico in una particolare visita guidata nelle sale di rappresentanza. Ed infine il ballo di Natale, la grande festa sociale alla quale nessuno avrebbe mai voluto rinunciare. L'evento è organizzato dal dipartimento educativo Musedu de Le Macchine Celibi, l'ente gestore dei Musei Civici di Ancona, in collaborazione con Monica Orciani, Massimo Abate, Carmela Viniero, Barbara Giurastante, Luigi Sbaffi per la direzione artistica e con numerosi figuranti provenienti da diverse associazioni marchigiane. Si ringrazia Roberto Valli Pianoforti per la messa a disposizione del pianoforte.